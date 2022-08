Indringende foto's in Emmen inspireren om uit cirkel van huiselijk geweld te stappen

Taboe doorbreken

De bedoeling van het project, dat al sinds 2020 door heel Nederland trekt, is om het onderwerp huiselijk geweld meer bespreekbaar te maken. In 2020 hadden in Nederland 119.000 kinderen en 200.000 volwassenen ermee te maken.

"Het uiteindelijk doel van het project is dat als jij in een gewelddadige situatie verkeert en je leest zo'n verhaal over anderen, dat je denkt: dat kan ik ook. Of als omstander, dat je denkt: dit herken ik in mijn omgeving. Wat kan ik doen?" legt Veenhoven uit.

Toch blijft het als omstander lastig om iets te doen bij vermoedens van huiselijk geweld, erkent ook Veenhoven. "Je wilt natuurlijk geen scheve gezichten van familieleden of buren, daarom hebben wij ook een bord geplaatst met tips voor omstanders en professionals over wat te doen bij vermoedens van huiselijk geweld."

Bespreekbaar

De komende drie weken blijven de verhalen op het Raadhuisplein staan. "Het is goed dat ze hier staan. Want we worden nog altijd met veel te hoge cijfers over huiselijk geweld om de oren geslagen", vertelt wethouder Devy Leal.

"We weten dus al veel van wat er gebeurt, maar we weten ook nog heel veel niet van wat er achter de voordeur afspeelt. Dus dit project is zeker zinvol", voegt Leal daar aan toe.