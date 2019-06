TT Festival in Assen trapt af

Na de opening zal metalband en YouTube -succes 'Blackbriar' uit Assen de mainstage bezetten. Mooi Wark zal daar de avond om half 3 afsluiten. Op de Jupiler stage staan vanavond onder andere Famke Louise en dj Mental Theo. Van andere podia, zoals de Hotel de Jonge Stage en VHC Actifood Stage, zal ook muziek klinken.Morgenavond is er naast muziek ook weer de TT Nightride. Om half acht ’s avonds zal een optocht van motoren door het centrum van Assen rijden. Zaterdagavond staat er nog een optocht in de planning: de Univé4Wheels. Die staat voor het eerst op het programma. Een stoet van meer dan 150 voertuigen, van oldtimers tot waterstofauto’s, vertrekt om half zeven van de Mercuriusgarage.Verder staan de komende dagen nog artiesten als Yung Felix en Maan, tot aan een TT Run en een TT Kidsfestival op het programma. Natuurlijk zijn er ook een heleboel motoren. Voorzitter Ten Bosch: “Voor elke doelgroep hebben we wat.”Je kunt de timetable nalezen op de website van het TT Festival of je kunt de app downloaden.De afgelopen jaren duurde het TT Festival nog vier dragen. Dit jaar is het verkort naar drie. “Vorig jaar hebben we gemerkt dat er op woensdag minder bezoekers waren. Daarom hebben we dit jaar een veilige keus gemaakt en zijn we teruggegaan naar drie dagen.”