Emmen moet miljoenen extra bezuinigen, maar hakt nog geen knopen door

Door een opeenstapeling van factoren staat Emmen er financieel beroerd voor. Over 2018 was het verlies ruim 17 miljoen. Ook de komende jaren schrijft de gemeente rode cijfers als er niet extra wordt ingegrepen. De raadsvergadering was onder andere bedoeld om het college enige richting te geven in hoe het nu verder moet.Tot nu toe kon Emmen de tekorten nog pijnloos opgevangen door een greep in de reserves te doen. Maar die zijn tot op een zorgelijk niveau gedaald, zo rekende raadslid Auke Oldenbeuving (CDA) maar even voor. “Eind december vorig jaar hadden we nog 25 miljoen in kas. Eind 2009 was dat nog 176 miljoen.”Volgens raadsnestor Henk Huttinga (ChristenUnie) zijn drastische maatregelen dan ook nodig. “Zo’n zorgwekkende situatie zoals nu kan ik me niet herinneren. We kunnen niets meer lijden en moeten misschien naar onorthodoxe bezuinigingen kijken. Bijvoorbeeld stoppen met werken aan preventie binnen het sociale domein. Of stoppen met allerlei vernieuwingsprogramma’s. En misschien moeten we als raad het college minder ruimte geven om financiële besluiten te nemen."VVD’er Marcel Meijer stelde dat wat zijn partij betreft ‘de tent in de fik staat’. "Wij vinden dat je op elk terrein naar bezuinigingen moet kijken. Ook bij de jeugdzorg, zelfs als daardoor een wachtlijst zou ontstaan. Ook een rem op het Rensenpark vinden wij bespreekbaar.”Coalitiepartij Wakker Emmen geeft aan meer tijd te willen nemen voor de extra bezuinigingen, bovenop de ruim 20 miljoen voor de komende vijf jaar. “We moeten voorkomen dat de samenleving met extra bezuinigingen extra wordt belast”, zei raadslid Aimée van der Ham.Een aantal partijen in de raad vragen zich af of de aandelen in Enexis op enige wijze kunnen helpen om de financiële positie van Emmen te verbeteren. De aandelen zouden nu zo’n 25 miljoen euro waard zijn, maar staan voor veel minder in de boeken. Ook verkoop zou een optie kunnen zijn, maar dan komt er maar eenmalig geld binnen en valt het jaarlijkse dividend van zes ton weg.Besluiten zijn er nog niet genomen over de extra ombuigingen. “Maar we hebben nu wel bouwstenen gekregen die het college helpen”, aldus burgemeester Eric van Oosterhout.Pas later dit jaar worden er knopen doorgehakt. Voor het zo ver is gaan raad en college nog een ‘heisessie' houden om van gedachten te wisselen.