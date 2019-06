Bo Bendsneyder: Ik ga voor de top tien

“Ik hoop op de top tien. Maar het zit allemaal zo dicht bij elkaar. In Barcelona reed ik in de kwalificatietraining de veertiende tijd. Ik was maar zestiende van een seconde langzamer dan de snelste tijd. Ik hoop hier dat ik met mijn motivatie en circuitkennis die paar tienden van een seconde net wél kan vinden”, zegt Bendsneyder tijdens het TT Journaal van TV Drenthe.De beste prestatie leverde de coureur van het Drentse RW-racing team in Amerika. Daar finishte hij als dertiende. Daarvoor pakte hij in Argentinië ook al twee WK-punten met de veertiende plaats. Maar daarna ging het, tegen de verwachtingen in, minder goed.“Toen we in Europa kwamen hadden we gehoopt op betere resultaten omdat ik deze banen ook beter ken. Maar je ziet dat de rest nog een stapje extra kon maken terwijl wij eigenlijk een beetje stil hebben gestaan. Qua ontwikkeling van de motor maar ook wat betreft mezelf misschien. We hebben nu met nieuwe kuipen iets meer topsnelheid. In Barcelona heb ik me als veertiende gekwalificeerd. Dus dat laat zien dat het er wel in zit”, verklaart Bendsneyder.De mindere resultaten leken ook samen te hangen met de matige start van de Rotterdammer. Iets waar hij veel aandacht aan heeft besteed. En in Italië leek dat z'n vruchten af te werpen. “De start in Muguello was een stuk beter. In Barcelona was het weer wat minder. Dat zie je dan ook meteen in de eerste ronde. Het kan dus nog steeds beter, maar we hebben wel een flinke stap gemaakt”, besluit BendsneyderMorgen staan de eerste vrije trainingen voor Bendsneyder op programma. De Moto2-klasse mag om 9.55 uur aan de bak. De tweede vrije training volgt 's middags om 14.10 uur.