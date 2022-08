OM: belgedrag trekkerbestuurder oorzaak ongeluk Hoogersmilde

De trekkerbestuurder reed volgens de aanklager te hard op een wegafzetting af. Bovendien zeiden getuigen dat de man op dat moment druk aan het bellen was. De trekker botste op de auto, die wel was afgeremd. De Assenaar zei tegen de rechter dat hij de wagen te laat opmerkte.

De man sprak het te snel rijden en bellen tegen. Hij had een telefoongesprek, maar dat was voor de botsing al beëindigd, zo gaf hij aan. Te hard rijden met zijn trekker met oplegger was voor hem niet mogelijk. "Ik haal daarmee nog geen 60 kilometer per uur", ging hij in tegen de beschuldigingen.