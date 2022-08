Bewoners vragen om aanpak overlast Rolderstraat Assen

Bewoners in de Rolderstraat willen dat de gemeente Assen zo snel mogelijk iets doet aan de overlast in de straat. Dat staat in brieven die bewoners hebben gestuurd naar de gemeente.

Het gaat om twee brieven van verschillende bewoners waarin zij aangeven veel overlast te ervaren van de (bezorg)restaurants in de straat. Ze hebben last van bestelauto's die foutgeparkeerd staan, op het fietspad rijden en midden op de weg stilstaan om eten in te laden. Ook klagen ze over geschreeuw, getoeter, luide muziek en uitlaatgassen die uit de draaiende motoren komen wanneer de auto's langere tijd staan te wachten. De overlast begint in de middag en gaat door tot diep in de nacht. Volgens hen is het de laatste paar maanden verergerd.

'Waarom wordt er niet geluisterd?'

"De vraag die inmiddels leeft bij een grote groep mensen die in de Rolderstraat woonachtig is: waarom wordt er niet geluisterd naar de mensen die er wonen? Waarom gaan de bezorgrestaurants voor de bewoners van de Rolderstraat?", schrijft een bewoner in de brief. Een andere bewoner stelt: "hetgeen wat ik en met mij vele omwonenden willen is dat er nu eindelijk na jarenlang overlast eens goed wordt doorgepakt."

Niet langer op balkon zitten

Verschillende bewoners en ondernemers herkennen zich in de overlast. Zij durven zich niet publiekelijk uit te spreken en willen alleen anoniem hun verhaal doen.*

Zo zegt een vrouw een omweg te nemen naar haar huis omdat ze het gevoel heeft niet veilig te kunnen fietsen door de straat. Andere mensen bevestigen dat zij vaak moeten afstappen van hun fiets omdat er auto's foutgeparkeerd staan of te hard rijden door de straat. Een man geeft aan niet langer op zijn balkon te zitten en de ramen van zijn huis gesloten te houden vanwege de overlast. Sommigen van hen onderschrijven dat ze de laatste tijd meer last ervaren.

Grillroom Hollywood

De klachten van de brievenschrijvers zijn met name gericht op grillroom Hollywood, een restaurant dat afgelopen mei werd gesloten door burgemeester Marco Out vanwege een incident met een vuurwapen . De grillroom zou eerst voor drie maanden gesloten zijn, maar mocht na een maand vlak voor de TT-week, weer open.

De eigenaar van Hollywood herkent zich niet in de klachten van de overlast. Het zijn de risico's van in de stad wonen, meent hij. Een andere ondernemer deelt die mening. Zij baalt dat de straat zo vaak negatief in het nieuws komt en hoopt dat er gekeken kan worden naar een oplossing.

De grillroomeigenaar vertelt een half jaar geleden een klacht te hebben ontvangen van een van de bewoners vanwege parkeren op de stoep van die persoon. Dat is daarna niet meer gebeurd, aldus de eigenaar. "Bezorgauto's en scooters mogen niet naast het pand staan. We hebben een eigen parkeerplaats achter bij de Doevenkamp waar we de wagens neerzetten. Bezorgers lopen naar de zaak toe en pakken vervolgens de bestelling", legt hij uit.

'Wachten voor het stoplicht'

De eigenaar geeft toe dat het bij drukte soms voorkomt dat een bezorgauto even blijft staan op de weg voor het pand in plaats van op de aangewezen parkeerplaats. "Dan wachten ze voor het stoplicht en geven we de bestelling door en rijdt hij weer verder."

Op die ene klacht na, heeft de grillroom geen rechtstreekse klachten ontvangen. De eigenaar betreurt dat de brievenschrijvers niet rechtstreeks naar hem toe zijn gegaan. Hij wil dan ook graag met de bewoners in gesprek om samen tot een oplossing te komen.