OM eist 15 maanden cel voor stelen uit woningen en auto's in Borger

Een 32-jarige man uit Marokko moet volgens het OM 15 maanden celstraf krijgen voor vijf diefstallen in Borger, waar hij inbrak in woningen in auto's. Ook maakte hij een jas buit in Groningen. De officier noemde dit 'verwerpelijk gedrag'.

De bewoners werden thuis van hun spullen beroofd. Een van hen zag een schim wegschieten, toen ze de trap af kwam lopen. Ze miste tablets en een koninklijke onderscheiding. Bij een andere woning vonden de agenten in de tuin lege bierflesjes, die uit het huis waren meegenomen.

Herkent zijn rugtas

De Marokkaan liep tegen de lamp op de Eeserstraat in Borger, toen hij in een bushokje lag te slapen. Een voorbijlopende man, die zijn hond uitliet, zag naast hem een tas liggen die hij eerder was verloren. Na het inseinen van de politie bleek dat de verdachte meer gestolen spullen op zak had. Hij was onder invloed van alcohol en kon zich de diefstallen niet herinneren.

Verwerpelijk gedrag

De Marokkaan is sinds een jaar in Nederland. Hij heeft geen verblijfstatus en is eerder voor diefstallen veroordeeld. "U komt hier voor een betere toekomst, krijgt weekgeld en gaat drinken en stelen. Uit huizen waar mensen zich veilig moeten voelen", zei de officier van justitie tegen de man. Hij stelde voor de man een tijd uit de samenleving te halen.