Brief politie over windmolenterrorisme valt slecht: 'Het is meten met twee maten'

De brief die de politie heeft gestuurd aan zo'n 60 mensen die mogelijk meer weten over het windmolenterrorisme is bij Henk Bulder slecht gevallen. Het oud-bestuurslid van Platform Storm is er zelfs kwaad over. "De politie meet met twee maten."

Bulder wil weten waarom hij überhaupt op de lijst staat van mensen die de politie eventueel meer informatie zouden kunnen geven. "Ik ben in 2012 al uit het bestuur van Platform Storm gegaan. En bovendien woon ik al twee jaar niet meer in de Veenkoloniën", aldus Bulder die nu aan de andere kant van Drenthe woont.Toen hij nog in Buinerveen woonde vond hij ooit een groot slagersmes bij zijn brievenbus. "Een duidelijke bedreiging. Maar de politie nam het niet serieus. Maar nu de bedreigingen blijkbaar uit de andere hoek komen richting de initiatiefnemers van de windmolens komt de politie wel in actie. Dat noem ik meten met twee maten."De brief van de politie viel ook op de deurmat van een inwoner van 2e Exloërmond die anoniem wil blijven. Hij vindt het raar dat hij het schrijven heeft gekregen. "Ik heb me in 2017 openlijk gedistantieerd van het windmolenverzet. Blijkbaar is de politie dat ontgaan. Daar zal ik ze over bellen."De brief van het onderzoeksteam windmolens van de politie bestaat uit maar twee alinea’s en is vooral een oproep aan mensen om informatie te delen. De ontvangers worden opgeroepen te bellen met de politie of een afspraak te maken voor een gesprek. Uit de tekst blijkt niet of de ontvanger verplicht is om te reageren.