Voor nieuwbouw Toermalijn en Aventurijn wordt gemikt op begin volgend jaar

De nieuwbouw van de Emmer scholen Toermalijn en Aventurijn in de wijk Emmerhout kan begin volgend jaar van start gaan. Dat verwacht Henk Buursema van Onderwijsbureau Meppel.

Beide scholen zijn momenteel ondergebracht in de ongeveer 70 jaar Paulus- en Bernadetteschool aan de Sparrenlaan nabij Emmermeer. Met de nieuwbouw gaat een bedrag gemoeid van minstens negen miljoen euro.

Volgens Buursema, die namens scholengemeenschap Primenius het bouwproces begeleidt, is het huidige onderkomen van beide scholen onder de maat. Bij de verouderde locatie is er sprake van tal van nadelen. "Qua energieverbruik is het gebouw een ramp. Daarnaast heeft het pand deels een monumentale status, wat het aanpassen van de locatie bemoeilijkt."

Kristallaschool

Volgens Buursema is moderniseren van de locatie overwogen. "Nieuwbouw blijkt uiteindelijk toch goedkoper uit te pakken." In samenspraak met de gemeente viel de keuze op de plek van de inmiddels gesloopte Kristallaschool aan de Laan van het Kinholt in Emmerhout. De nieuwbouw gaat bestaan uit twee lagen en zal worden voorzien van een gymzaal.

Op de Toermalijn (140 leerlingen) en De Aventurijn (45 leerlingen) wordt onderwijs gegeven aan leerlingen met leer- en gedragsproblemen of psychische problematiek. "Vandaar dat er gepleit is om een zorgcomponent toe te voegen", vertelt Buursema. Deze is bedoeld voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking die niet kunnen meekomen in het reguliere onderwijs."

Meer aansluiting

Om die reden is zorgorganisatie Cosis benaderd om deel te nemen aan het project. Cosis heeft momenteel een kinderdagverblijf voor jongeren met een beperking in de Emmer wijk Parc Sandur, vertelt hun huisvestingsadviseur Dirk Albertsma.

Om meer de aansluiting te vinden met het reguliere onderwijs, biedt gezamenlijke huisvesting met de twee andere scholen in Emmerhout kansen, aldus de adviseur. "Deze stap vergemakkelijkt de aansluiting, is het idee." Momenteel maken 17 kinderen gebruik van de huidige Cosis-locatie.

Erfpachtconstructie

Een nog te nemen hobbel is het opstellen van een erfpachtconstructie met de gemeente Emmen. De nieuwbouw voor de scholen komt voor rekening van de gemeente, die ook beide scholen bouwt (volgens Buursema gaat het om plannen ter waarde van 7,5 miljoen euro).

Aangezien Cosis gaat bouwen op gemeentelijke grond, dient er eerst een erfpachtconstructie tot stand te komen. Volgens Albertsma lopen hier momenteel gesprekken over met de gemeente. Het aandeel van Cosis in de nieuwbouw komt uit op 1,6 miljoen euro.

Toekomst Paulus- en Bernadetteschool