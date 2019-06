Hoogeveen wil miljoen bezuinigen op jeugdzorg en Wmo

Hoogeveen gaat bijvoorbeeld scherper toezien op de rechtmatigheid van uitkeringen en heeft sinds deze week een meldpunt Fraude in de Zorg.Afgelopen jaar kwam Hoogeveen ongeveer zeven miljoen euro tekort op Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en jeugdzorg. Veel - en misschien wel alle - gemeenten kampen met oplopende tekorten sinds het Rijk de uitvoering en financiering van de zorgregelingen bij hen onderbracht.Het college dacht vorig jaar door een verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) alvast een half miljoen daarvoor binnen te halen. Maar omdat collegepartij CDA dwars ging liggen, moet er nu een miljoen bezuinigd worden.Sindsdien probeert Hoogeveen pijnloze manieren te vinden om minder uit te geven aan jeugdzorg en Wmo. De zogenoemde Adviesraad Sociaal Domein is inmiddels akkoord gegaan met de voorgestelde bezuinigingen. Maar door de vertraging lukt het in de rest van dit jaar dit jaar niet meer om verder te komen dan 390.000 euro aan bezuinigingen. Komend jaar zou de rest gerealiseerd moeten worden.Het college van Hoogeveen hoopt nu vooral ruim vier ton minder uit te geven door de Wmo-zorg voor ouderen en mensen met een beperking vaker bij Wlz onder te brengen. Grote voordeel daarvan is dat deze Wet langdurige zorg een rijksregeling is. Per cliënt scheelt het de gemeente vele tienduizenden euro’s per jaar.Volgens wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) is die overheveling van Wmo naar Wlz niet meer dan het op de juiste plek onderbrengen van mensen.Maar volgens de PvdA is het alleen maar een sluitstuk om tot een miljoen euro te komen. Hoe dan ook: de overheveling is afhankelijk van een akkoord door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).Voorzitter Ida Vos van het Gehandicaptenplatform waarschuwde de raad voor overschatting van dit bezuinigingsplan. De gemeente zou volgens haar nu zelfs blij worden gemaakt met een dooie mus. Snellere en betere indicatie voor Wmo-uitkeringen door beter gekwalificeerde Wmo-consulenten van de gemeente zou volgens haar meer kans op bezuinigingen opleveren.Een andere bezuiniging is dat er extra praktijkondersteuners bij huisartsen komen. Zij moeten voorkomen dat er te snel naar duurdere zorg wordt gegrepen. Dat zou per jaar 180.000 euro moeten opleveren. Voor het komende halfjaar is dat 120.000 euro. Of dat lukt, moet even goed nog maar blijken.D66-fractievoorzitter Peter Scheffers hoopt - naast de bezuinigingen - dat de wethouder zijn uiterste best gaat doen fraude in de zorg tegen te gaan.Wethouder Erwin Slomp merkt op dat er sinds deze week een anoniem meldpunt Fraude in de Zorg actief is in de gemeente. Misstanden zouden zo beter tegengegaan moeten worden. Het meldpunt richt zich niet alleen op fraude door zorgcliënten, maar zeker ook op fraude door bedrijven die zorg aanbieden.Op 11 juli besluit de gemeenteraad of het akkoord gaat met de bezuinigingsvoorstellen.