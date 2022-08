Hoogbegaafde kinderen van opgeheven klas Hoogeveen elders ondergebracht

De hoogbegaafde kinderen van de opgeheven kwadraatklas in Hoogeveen hebben voor zover bekend bijna allemaal een nieuwe basisschool gevonden. Dat meldt het samenwerkingsverband waar de kwadraatklas onder viel. Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat de klas dit schooljaar niet terugkeert.

"Een aantal leerlingen is bij reguliere scholen ondergebracht en een bij een Renn4-school. Zes van de zeven hebben onderdak, van één weet ik het nog niet", zegt directeur Leon 't Hart van Samenwerkingsverband PO 2203 waarin verschillende schoolbesturen in de regio samenwerken. "Ouders hebben individueel een alternatief gezocht voor hun kind. Ze voelen zich niet altijd genoodzaakt om nog te melden of hun kind uiteindelijk op een goede plek terecht gekomen is."

Einde kwadraatklas

Het einde voor de kwadraatklas was vorig jaar al nabij, maar via een speciale constructie lukte het toch nog om de klas op de been te houden op PricoH-school De Krullevaar. Eind van het afgelopen schooljaar bleek het niet meer haalbaar om na de zomervakantie door te gaan. De klas zou te veel beslag leggen op het gebouw en het onderwijs van De Krullevaar. "Vijf van de zeven leerlingen hadden nog een jaar te gaan voordat ze naar het voortgezet onderwijs overstappen. Het was mij heel wat waard geweest om dat jaar nog aan te bieden", blikt 't Hart terug. "Maar de belasting op de reguliere school was te groot. Het vroeg te veel aansturing en paste niet in het pand. Een ander adres was er niet."

Het leverde de nodige kopzorgen op bij ouders die op stel en sprong een nieuwe school moesten zoeken voor hun kind. Directeur 't Hart: "We zijn niet blij met het hele traject. De timing was ongelukkig. Als je zegt: 'In augustus 2023 stoppen we', dan neem je ouders serieus en geef je ze tijd. Dit was zes weken voor de vakantie, daar zijn we niet trots op."

Regulier onderwijs

Dat de meeste hoogbegaafde kinderen het nu in het reguliere basisonderwijs gaan proberen, is wel zoals de schoolbesturen het het liefst zien. "Er wordt gewerkt aan een kwaliteitsslag in het regulier onderwijs, zodat deze kinderen daar les kunnen krijgen. Die trajecten lopen nog", zegt 't Hart. "Ideaal gezien is een voorziening als de kwadraatklas niet nodig, eigenlijk was het een noodvoorziening. Die kwam er omdat er wel behoefte aan was."

De kwadraatklas heeft zo'n tien jaar bestaan, maar de nieuwe instroom stagneerde in de afgelopen jaren. "In het verleden werden er bij PricoH zo'n dertig leerlingen ondergebracht. Die kwamen uit de wijde regio, van Dedemsvaart tot Assen en Emmen. Andere samenwerkingsverbanden hebben voorzieningen opgezet, waardoor de instroom kleiner is geworden. Maar het is eigenlijk positief nieuws dat de aanmeldingen wat opdroogden, want scholen zijn steeds beter in staat goed onderwijs voor deze kinderen te verzorgen."