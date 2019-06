Toeristenbelasting in Assen straks skyhigh: 1 euro erbovenop

Goed voor jaarlijks 400.000 euro extra in de gemeentekas, zo blijkt uit de concept-Kaderbrief met bezuinigingen en nieuwe investeringen voor 2020.Assen is met een tarief van 1,30 euro per nacht, samen met Emmen en Midden-Drenthe, koploper in onze provincie . Maar landelijk ligt het gemiddelde van de toeristenbelasting op 2,70 euro. Gezien het grote prijsverschil landelijk, deden GroenLinks en PvdA onlangs in de gemeenteraad al de suggestie om in Assen het tarief wat omhoog te schroeven. Want Assen staat voor miljoenenbezuinigingen. Naar die suggestie is nu geluisterd.De forse verhoging van de toeristenbelasting in Assen is één van de bezuinigingsvoorstellen, die ervoor moeten zorgen dat een miljoenentekort voor de komende jaren wordt weggepoetst.In 2020 komt Assen 6,1 miljoen tekort, in 2021 is dat 4,5 miljoen. Bijna 8 miljoen tekort is toe te schrijven aan tekorten op jeugdzorg en Wmo. Verder krijgt Assen volgens de zogeheten meicirculaire van het rijk minder geld uit het gemeentefonds. De verlaging loopt op van 3 ton minder dit jaar tot 2,4 miljoen minder in 2023.Naast besparingsmaatregelen (2,7 miljoen) en een greep uit de reserves (1,2 miljoen), wil Assen het miljoenengat dichten met extra inkomsten voor de gemeentekas. De toeristenbelasting is nu kind van de rekening. Ook de onroerende zaakbelasting gaat met 5 procent omhoog, wat 800.000 euro extra in het laatje oplevert.Verder doet Assen een greep uit de reserves (1,2 miljoen) en is er een paar miljoen bij elkaar geschraapt als besparingspakket.B en W wilden ook fors schrappen in onderhoud aan wegen en het openbaar groen. Maar dat is nu weer uit het bezuinigingspakket verdwenen. "De gemeenteraad heeft er terecht op gewezen dat uitstel van onderhoud op den duur kan leiden tot hogere kosten", stelt het college. Ook schrapt het college voorgestelde besparingen op de binnenstad en op de economische netwerken, na kritiek vanuit de raad.Er wordt ook geïnvesteerd in Assen. Zo is er vanaf 1 juli een miljoen beschikbaar voor een Preventiefonds voor het sociaal domein. Doel hiervan is laagdrempelige activiteiten van inwoners te steunen, waardoor problemen eerder aangepakt kunnen worden. Het college verwacht dat kosten voor het sociaal domein dan omlaag kunnen.Om de omslag naar een energieneutrale stad te maken in 2040, is er jaarlijks een half miljoen beschikbaar. Ook voor enkele sportverenigingen is er geld. Zo krijgt voetbalvereniging ACV 4,5 ton voor nieuwe kleedkamers. De voetbalclubs Amboina en LTC krijgen op sportpark De Hoogte voor 4,5 ton een tweede kunstgrasveld erbij.Op 11 juli bespreekt de Asser gemeenteraad de kaderbrief voor 2020. In de begrotingsraad dit najaar moeten definitieve besluiten vallen.