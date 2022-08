Drenten geven hun leven gemiddeld een acht

Drenten zijn tevreden over hun leven, zij geven hun leven gemiddeld bijna een acht. Dat blijkt uit de Monitor Brede Welvaart Drenthe 2021. De monitor geeft inzicht in hoe welvaart zich in Drenthe ontwikkelt door de jaren heen. En dat niet alleen. Naast materiele welvaart beoordeelt het ook het welzijn en wonen. Hoewel het leven als ruimvoldoende wordt beoordeeld, geldt dit niet voor iedereen.

"Drenten zijn zeer positief over hun leven, ze geven het daarom gemiddeld een 7,9. Regio's als Noord- en Zuidwest-Drenthe hebben de hoogste brede welvaart", vertelt Marja Janssens, onderzoeker bij Trendbureau Drenthe die ontwikkelingen volgt op sociaal gebied. "De mensen zijn hier gezond, hoogopgeleid, gelukkig en tevreden met hun huis. Daarnaast is de werkloosheid laag en de veiligheid hoog."

In het zuidoosten van Drenthe is sprake van de laagste brede welvaart, met name op het gebied van gezondheid en sociaaleconomische problematiek. Janssens: "De huidige inflatie en de sterk oplopende voedsel- en energieprijzen brengen gezinnen in zwaar financieel weer." Desondanks zijn de inwoners daar toch tevreden over de woon- en leefomgeving.

Samenstelling Drentse bevolking

In Drenthe gaat de zorgvraag de komende jaren flink toenemen. Reden hiervoor is dat er steeds meer 65-plussers bij komen. Opvallend is dat de vraag naar woningen voor gezinnen terugloopt, terwijl er meer moet worden ingezet op andere type woningen voor starters en ouderen. Dit geldt ook voor huishoudens met een kleinere beurs.

Waar de groep met 65-plussers toeneemt, krimpt het aantal jongeren in de provincie. Hierdoor verandert de samenstelling van de bevolking sterk. Deze trend is echter niet nieuw in vergelijking met voorgaande jaren en zet zich momenteel onverminderd door.