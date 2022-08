Peergroup moet uit complex in Donderen: 'We kunnen flink opschonen'

Locatietheatergezelschap Peergroup moet verhuizen. De groep verblijft sinds 2010 op het oude munitiecomplex in Donderen, maar moet daar uiterlijk eind januari vertrekken. Op dit moment wordt druk gezocht naar een nieuwe locatie in de provincie. Voor 1 januari hopen ze die gevonden te hebben.

De eigenaar van het voormalige Defensiecomplex heeft nieuwe ontwikkelingsplannen en daar past Peergroup niet in.

Kans voor opschonen

"Daarom moeten we vertrekken, maar daar zijn we best blij mee", vertelt Renate Dokter, hoofd marketing en communicatie bij Peergroup. "De gebouwen zijn oud en natuurlijk niet duurzaam, dus het is best duur. Het is voor ons ook een kans om flink op te schonen en dingen weg te gooien. Het is een mooie uitdaging."

De nieuwe uitvalsbasis moet voldoende plek hebben voor zes vaste medewerkers en een ontmoetingsruimte waar burgers terecht kunnen. Eén ding is zeker, ze blijven in de provincie Drenthe. Het is alleen de vraag waar. Momenteel wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar alle opties.

Tijdelijk of nieuwbouw

"Niks staat vast", vervolgt Dokter. "Het kan gaan om een tijdelijke locatie met bijvoorbeeld zeecontainers of direct een definitieve plek. Natuurlijk speelt het financiële plaatje ook een grote rol en daar moeten we rekening mee houden."

De nieuwe locatie moet in elk geval voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarom is nieuwbouw ook één van de opties die Peergroup in de gaten houdt. "We willen een gebouw dat duurzaam en energiezuinig is. Maar we kijken natuurlijk ook of er bestaande gebouwen zijn die de potentie hebben om te verduurzamen", aldus Dokter.