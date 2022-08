Feestelijk ontvangst voor kersverse wereldkampioen showband uit Assen

Met brede glimlachen speelde de Mercurius Showband hun winnende mars gisteravond in het centrum van Assen. Afgelopen zomer werden ze hiermee eerste op het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Daarom werden ze nu feestelijk ontvangen door een enthousiast publiek en een trotse burgemeester op het stadhuis.

In het weekend van 23 en 24 juli deed Mercurius mee in de First Division klasse. Op het onderdeel Marching, waarbij op een zelfgekozen marsmuziek een parcours moet worden afgelegd, werd de band uit Assen wereldkampioen. Daarnaast was er het onderdeel show. Met 'Music at the Proms', een medley op herkenbare muziek, scoorde ze nog meer punten dan op de mars. Dit was goed voor goud met onderscheiding, maar het leverde op het onderdeel show de tweede plaats op.

'Niet verwacht'

Eigenlijk deed de showband mee voor de ervaring, vertelde bandlid Judith van Dorst eerder aan RTV Drenthe. Daarom was de winst ook onverwachts. "In eerste instantie was het allemaal heel onwerkelijk. Het WMC is meer geworden dan een ervaring en daar zijn we ontzettend trots op. Het harde werken heeft voor ons geloond."

Het duurde allemaal wel even voordat ze de uitslag kregen. "Op zaterdag speelden we de mars. De punten kregen we op dat moment wel, maar de ranking pas een dag later. We bleven allemaal maar tellen wat andere korpsen voor scores haalden. Op het moment dat we zagen dat we wereldkampioen werden waren we super blij. Iedereen was aan het springen."