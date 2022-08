Hannes W. (31) vier jaar de cel in voor schieten op zijn neef

Aan het schietincident in augustus van vorig jaar ging een slepend familieconflict vooraf. Na een grimmig app-gesprek tussen de neven kwam De W. naar zijn jongere neef toe. Nog voordat hij de flat binnenstapte werd hij beschoten. Volgens de rechter kan uit het geleverd bewijs worden gehaald dat er alleen van bovenaf is geschoten.

Dit verklaren de hulzen die zijn gevonden in de galerij en onderaan de flat. Het schietincident gebeurde rond drie uur in de nacht. De flatbewoners schrokken van het lawaai. Menigeen maakte een filmpje van dit tafereel. Ook uit die filmpjes blijkt volgens de rechter dat alleen vanaf de galerij werd geschoten.

Er zaten kogelinslagen in het dak van het bestelbus van De W. Agenten zagen kort na het gebeuren dat een zijruit van de auto was gesneuveld en de wagen bezaaid was met glasscherven. Slechts één getuige zag De W. met een geweer lopen, maar die had volgens de rechter slecht zicht op de parkeerplaats. Op de filmpjes had De W. geen geweer in handen.