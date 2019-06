Architect nieuwe Koopmansplein: Assen krijgt royale huiskamer

Een beetje ongemakkelijk en met een bescheiden lach neemt hij de bos bloemen van burgemeester Marco Out in ontvangst. "We hadden het niet echt verwacht maar wel heel erg gehoopt dat we hier zouden kunnen winnen. "We zijn heel trots dat de bevolking voor ons heeft gekozen", aldus Marchevet.Het plein dat Marchevet en zijn team hebben ontworpen bestaat uit drie delen. Het zuidelijke deel bestaat uit groen en bankjes waar mensen goed samen kunnen komen. Het noordelijke deel bestaat uit vier tuinen en een speeltoestel. Het midden is meer open met een groot waterelement en een magische fontein."Assen krijgt een heel relaxt en ontspannen plein en vooral een royale huiskamer als centrum", zegt Marchevet. "We hebben geprobeerd om een ontwerp te maken dat heel open is voor het gebruik. Waar alles nog mogelijk is qua festivals, evenementen of gewoon leven in de stad."Meest opvallende aan het ontwerp is de fontein waarop beelden worden geprojecteerd. Vooral belangrijk als er verder weinig te doen is op het plein. "De fontein wordt echt een soort theaterstuk dat het plein ook een aantrekkelijk beeld geeft als er geen festival is. Het geeft dan een poetisch beeld", aldus Marchevet.De aankomende maanden wordt het ontwerp van Marchevet en zijn team verder uitgewerkt. Volgend jaar moet het plein klaar zijn.