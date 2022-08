Gemeente Borger-Odoorn biedt 125 vluchtelingen noodopvang

Het gaat om mensen die niet terechtkunnen in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum helemaal vol zit. Burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn: "We zien en horen dagelijks in het nieuws over de grote stroom aan vluchtelingen die zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Wij willen graag onze bijdrage leveren en deze tijdelijke noodopvang op twee locaties aanbieden om de druk op onze buurgemeente Westerwolde te verminderen."

In de Hunsowhal is plaats voor maximaal 85 vluchtelingen, in de sportzaal in Exloo is ruimte voor maximaal vijftig vluchtelingen. De gemeente Borger-Odoorn maakt de de hallen klaar voor de noodopvang. Het Rode Kruis en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers bieden ondersteuning in de begeleiding van de vluchtelingen. Omwonenden van de Hunsowhal en de sportzaal in Exloo kunnen met vragen terecht bij de locatiemanagers van de gemeente.