Openingsavond TT Festival drukker dan voorgaande jaren

Slachtoffer schietpartij Rolderstraat Assen overleden

Dit jaar is het TT Festival ingekort van vier dagen naar drie dagen. Volgens Ten Bosch is het nog te vroeg om te zeggen of dit een succes is. Maar het heeft volgens hem zeker wel invloed gehad op donderdagavond. "De mensen die normaal gesproken juist op woensdag de stad in gingen, zijn er nu op donderdag bijgekomen."De organisatie werd aan het begin van de avond opgeschrikt door een schietpartij in een woning aan de Rolderstraat. "Heel vervelend. Maar wij waren goed op een incident als dit voorbereid", zegt Ten Bosch. "Als organisatie en hulpdiensten hebben we goed samengewerkt." De politie benadrukt overigens dat de dodelijke schietpartij losstaat van de TT.Vanavond verwacht de organisator meer mensen in de stad. "Het is natuurlijk vrijdag en er komen enkele podia bij. Zo hebben we op het een Kerkplein een Rock 'n Roll Stage en treden in de Jan Fabriciusstraat de muzikanten van musical Jumpin' Jack op."