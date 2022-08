Cel en taakstraf geeist tegen Assenaren voor openlijk geweld, ripdeal en mishandeling

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 20-jarige man uit Assen een celstraf van vijftien maanden geëist (vijf maanden voorwaardelijk) voor een ripdeal, voor openlijk geweld en voor mishandeling. De drie feiten vonden plaats in Groningen en in Assen.

Hij zou in de periode van november 2019 tot februari 2020 een bekende van hem meermalen hebben mishandeld. Het slachtoffer kreeg op het H.A. Kooykerplein én bij een supermarkt in de Euroborg een mes onder de neus geduwd en moest softdrugs en zijn portemonnee afgeven. De Assenaar zou daarbij hebben geduwd, geslagen en met het mes hebben gezwaaid. Het slachtoffer liep daarbij een kleine snijwond op aan zijn been.