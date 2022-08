Emmen opent definitief geen noodopvang voor asielzoekers

Er komt definitief geen noodopvang voor asielzoekers in Emmen. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

Deze week werd het college verrast door berichten dat het COA een noodopvang zou willen openen in Emmen. Daarna zijn er verschillende gesprekken geweest met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar ondanks dat het gemeentebestuur het onacceptabel vindt dat honderden mensen op een grasveld voor het azc in Ter Apel moeten slapen omdat er voor hen geen onderdak is, gaat de gemeente niet overstag.

Volgens het college neemt Emmen al jaren haar verantwoordelijkheid. "We dragen het nodige bij in de asielketen met een COA gezinslocatie, die recent nog is uitgebreid. Wij hebben daarnaast in het afgelopen jaar meerdere malen de helpende hand geboden door (crisis)noodopvang te bieden", schrijven B en W. "Daarnaast zijn we als gemeente letterlijk het laatste station voor het aanmeld-centrum in Ter Apel, wat de nodige inzet van zowel politie als gemeente vraagt. Ook bieden wij tijdelijk onderdak aan de Basisregistratie Personen (BRP)-straat van buurgemeente Westerwolde. Dit staat nog los van de opvang van honderden vluchtelingen uit Oekraïne."