ZO!34 en RTV Borger-Odoorn gaan samen verder als een omroep

Streekomroep ZO!34 en lokale omroep RTV Borger-Odoorn gaan vanaf 1 september verder onder de naam ZO!34. Dat hebben de beide omroepen bekendgemaakt op hun website

Niels Alberts, voorzitter van ZO!34, is blij met de fusie. "Borger-Odoorn is een gemeente met veel historie en cultuur, waar we nu nog weinig te vinden zijn", zegt Alberts. "Naast dat het een mooi gebied is, brengt het samengaan ons ook nieuwe vrijwilligers met kennis van zaken die wij hier nog niet hebben. We voegen die kennis en kunde dan ook graag samen met wat we hier al hebben opgebouwd."

Alberts stelt dat met de fusie en de komst van deze vrijwilligers er een grotere impact gemaakt kan worden en er meer mogelijkheden zijn om het bereik in de regio te vergroten.

Ook RTV Borger-Odoorn is tevreden met de keuze om samen te gaan met de omroep die op dit moment de gemeenten Emmen en Coevorden bedient. "Ook wij kunnen ons bereik flink vergroten, doordat we samen gaan werken met een grote buurgemeente", stelt André Folkers, voorzitter van RTV Borger-Odoorn. "We zijn actief in een kleine gemeente met relatief weinig inwoners en weinig adverteerders, dat beperkt je mogelijkheden."

Niet over één nacht ijs

De gesprekken over de samenwerking zijn begin dit jaar gestart. "Dat voelde vanuit beide kanten goed", zegt Folkers. Desondanks heeft de omroep in Borger-Odoorn zelf nog een paar maanden geprobeerd om stappen te maken. Folkers: "We zijn trots op wat we hebben staan, maar we moeten ook realistisch zijn."

Daarmee doelt de omroepvoorzitter onder andere op het beperkte budget waarvan een lokale omroep rond moet komen. "We hebben vervolgens gekeken naar de beste mogelijkheden om deze gemeente te blijven bedienen en naar onze mening is deze fusie de beste optie", aldus Folkers.

Ook Alberts laat weten tevreden te zijn over de gesprekken. "Van beide kanten was er veel respect voor elkaars wensen. Uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen. Dit soort fusies gaan tenslotte niet over één nacht ijs."

Onderkomen in Emmen

De vrijwilligers die de overstap maken, nemen hun intrek in het Hospershuis in Emmen. "Dat is een logische keuze, maar heeft wel gevolgen voor ons vrijwilligersbestand", zegt Folkers. Een deel van de vrijwilligers ziet de afstand tussen delen van de gemeente Borger-Odoorn en Emmen als een obstakel. "Dat betekent dat niet iedereen de overstap wil maken", stelt de RTV-voorzitter.

De lokale omroep van Borger-Odoorn is recentelijk nog verhuisd naar een nieuw onderkomen. Folkers stelt dat die verhuizing onderdeel uitmaakte van de strategie om meer zichtbaar te worden in de gemeente en nieuwe mensen aan te trekken. "Dat is helaas niet gelukt. Maar met de overstap naar het Hospershuis gaan we er qua techniek en dergelijke flink op vooruit. We kijken ernaar uit om samen de regio nog sterker te maken."

Toekomst

ZO!34-voorzitter Alberts kijkt uit naar een mooie toekomst en laat weten dat inwoners hier ook onderdeel van uit kunnen maken. "De omroep wordt gevormd met en door de inwoners van de drie gemeenten die wij straks bedienen", zegt hij. Alberts doet daarbij ook een oproep voor nieuwe vrijwilligers. "We zijn altijd op zoek naar mensen die ons kunnen versterken en staan erom bekend talenten te ontwikkelen."