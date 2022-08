Besturen De Nieuwe Veste, Esdal College en RSG Ter Apel willen fuseren

Als het aan de schoolbesturen van de middelbare scholengemeenschappen De Nieuwe Veste in Coevorden, Esdal College in Emmen en RSG Ter Apel ligt, fuseren zij over anderhalf jaar tot een bestuur.

Een besturenfusie is volgens de drie scholengemeenschappen nodig om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. De afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen in de regio met bijna een vijfde afgenomen en de verwachting is dat de daling voorlopig doorzet. Dat maakt het voor individuele scholen erg moeilijk het aanbod en de kwaliteit hoog te houden.

Daarnaast willen de scholen goed personeel blijven aantrekken en behouden, ondanks het landelijke lerarentekort. Bovendien moeten de scholen onderwijs blijven bieden aan alle leerlingen in de regio en hen gelijke kansen bieden.

Samenwerking

"Het is duidelijk dat onze aparte scholen dit niet alleen kunnen en er meer samenwerking nodig is", schrijven de scholen gezamenlijk aan leerlingen en hun ouders en verzorgers. "Samenwerking die het mogelijk maakt dat scholen, ieder voor het eigen voedingsgebied, onderwijs kunnen blijven bieden dat past bij de lokale context van die school. Daarom tekenen het Esdal College, RSG Ter Apel en De Nieuwe Veste een intentieverklaring om per 1 januari 2024 te komen tot een besturenfusie. Deze intentieverklaring is het resultaat van een uitgebreid onderzoek."