Verjaring en vrijspraak in verduisteringszaak kapitaal echtpaar Gees

Het echtpaar in Zeijen, dat tussen 2010 en 2013 ruim een ton zou hebben verduisterd van een (inmiddels overleden) echtpaar in Gees, kan opgelucht ophalen. Door de verjaring en een vrijspraak kwam vandaag abrupt een einde aan hun rechtszaak.

In 2014 deden de nazaten van het paar uit Gees aangifte van verduistering. Het kapitaal van hun ouders was als sneeuw voor de zon verdwenen. Van de rekening zou zeker acht ton zijn weggesluisd. Ze verdachten de financieel adviseur ervan dat hij het geld had weggesluisd. Zijn vrouw profiteerde hiervan mee.

Het Openbaar Ministerie vond toen dat er te weinig bewijs was om het stel, toen woonachtig in Haren, te vervolgen voor de verduistering van het geld van het apothekerspaar in Drenthe. Ondertussen kwam wel een vervolging tot stand van het financieel uitbuiten van een hoogbejaarde vrouw in Haren door de financieel adviseur en zijn vrouw. Het slachtoffer stierf in 2015 in bittere armoede.

Haar kapitaal, ruim drie ton, was verdampt. Voor de oplichting van deze oude dame kreeg het echtpaar in 2016 een celstraf van 22 maanden opgelegd. In hoger beroep werd dat bijgesteld naar beneden, naar anderhalf jaar cel. Het stel moest ook 2,5 ton terugbetalen.

Klacht bij het gerechtshof

De nabestaanden van het paar uit Gees legden zich in die periode niet neer bij de beslissing van het OM om het stel niet te vervolgen voor het oplichten van hun ouders. Zij stapten naar het gerechtshof in Leeuwarden en vochten dit besluit aan. En met succes, het hof besliste in 2019 dat het OM hiervan wel een zaak moest maken. Vandaag was eindelijk de zitting, de verdachten verschenen niet.

Ze hadden nog maar net hun eerdere straf opzitten en moesten hier nog van bijkomen, zeiden hun advocaten. Het stel kon het niet aan om opnieuw de gang naar de rechtbank te maken. Vandaag werd duidelijk dat op verduistering een verjaringstermijn van zes jaar staat. De termijn kan worden opgerekt wanneer het OM in tussentijd actie onderneemt.

Verjaring overschreden

Volgens de rechter was dat niet gebeurd. In 2019 werd pas besloten om tot vervolging over te gaan in de zaak van het paar in Gees. En daarmee was de grens tot verjaring overschreden. Er was nog een discussie over een bedrag van 900 euro, waarvan niet duidelijk was of dat illegaal verkregen geld was.