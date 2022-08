Wat vind jij: Ik heb er vertrouwen in dat het kabinet mij de winter door helpt

De coalitiepartijen en het kabinet zijn het eens geworden over een nieuwe begroting. Na een marathonsessie die voor de fractievoorzitters meer dan veertien uur duurde en voor de top van het kabinet ruim elf uur, werd overeenstemming bereikt.

Even voor 05.30 uur meldden premier Rutte minister Kaag dat ze tot een akkoord waren gekomen. Details wilden ze niet geven. Die volgen officieel over drie weken, op Prinsjesdag.

Volgens de bewindspersonen is er een 'mooi pakket' samengesteld, maar welke maatregelen worden genomen om de kosten voor levensonderhoud te drukken, blijft nog in het ongewisse. Mogelijk is niet alleen voor volgend jaar een pakket samengesteld om de torenhoge inflatie te dempen, maar kunnen Nederlanders dit jaar nog rekenen op verlichting.