Martijn Brink stunt met opgevoerde Verkeerspark-jeep tijdens TT

Normaal gesproken stunt Brink alleen met motoren. "Dat doe ik al tien jaar, dat is mijn hobby. Maar nu is deze jeep ook een hobby geworden. Dit is echt een te gekke machine." En toen kwam het idee om de jeep te showen tijdens de TT. "Gisteren hadden we 'm helemaal klaar." Brink heeft nog een goede tip voor mensen die de jeep vanavond in actie willen zien. "Neem oordoppen mee", zegt hij.De voormalige Verkeerspark-jeep is nog niet echt goed getest. "Ik ben bang om 'm kapot te maken", vertelt Brink. "Maar ik heb er wel vertrouwen in dat 'ie vanavond heel blijft. Het was eigenlijk een wild idee dat had moeten mislukken, maar dat uiteindelijk goed kwam."Brink heeft twee oude Verkeerspark-jeeps. Eentje is nog origineel en is bedoeld voor z'n kinderen. Die jeep loopt op een aggregaat en produceert slechts een paar pk. "Met zo'n motortje kun je net je bier koud krijgen", lacht Brink. "Dat ging ons niet snel genoeg. Dus bij die andere jeep hebben we daar wat verandering in aangebracht. Die is voor papa."Een paar jaar geleden kocht Brink al de oude politieauto van het oude Verkeerspark. "Daar zat toen helemaal niks in, dus heb ik er een viertaktmotortje in gebouwd. Die politieauto gebruiken we bijvoorbeeld tijdens sinterklaasoptochten."