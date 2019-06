Oud-wereldkampioen Lorenzo verlaat TT met gebroken nekwervel

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.

Lorenzo gleed tussen Ruskenhoek en Stekkenwal van de baan. Hij leek aangeslagen en werd naar de medische post gebracht voor controle. Daar werd besloten dat hij naar het ziekenhuis moest. In het ziekenhuis bleek uit scans dat de TT-winnaar van 2010 een gebroken nekwervel heeft."Dit is erg jammer", reageert de teammanager van Lorenzo. "Hij gaat nu naar Barcelona om verder behandeld te worden. Dit is niet iets kleins en het zal tijd nodig hebben om te genezen. Het is wat het is. Niemand houdt ervan om te crashen. Als je valt moet je weer opstaan en dat zal Jorge ook doen."Lorenzo wordt deze TT waarschijnlijk vervangen door de Duitser Stefan Bradl, die testcoureur is bij Honda en toch al onderweg was naar het circuit voor een mediaoptreden.Twee weken geleden ging Lorenzo tijdens de vorige Grand Prix, in Barcelona, ook al onderuit. Toen nam hij in zijn val ook Valentino Rossi, Andrea Dovizioso en Maverick Viñales mee. Hij kent sowieso een tegenvallend seizoen, met de vijftiende plaats in de tussenstand om het kampioenschap.Zes jaar geleden hield Lorenzo de gemoederen in Assen bezig toen hij in de training bij een valpartij zijn sleutelbeen brak. De Spanjaard vloog op en neer tussen Eelde en Barcelona voor een operatie en stapte een dag later weer op de motorfiets. Hij eindigde die race als vijfde.