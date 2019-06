Witterzomer en hotels: Euro bovenop toeristenbelasting absurd

Ook hotels reageren vol onbegrip. "Elke vorm van verhoging van de toeristenbelasting is volstrekt onwenselijk", reageert Christa de Ruiter van de Bonte Wever. "Ik ben op zijn zachtst gezegd hoogst verbaasd", aldus directeur Rob Riper van City Hotel de Jonge.Camping- en hoteleigenaren in Assen willen zo snel mogelijk om tafel. Eerst met elkaar en daarna met de gemeente. "Dit laten we ons niet zomaar gebeuren", aldus Hilde Zingstra van camping Witterzomer.Gisteren werden ze overvallen door de Kaderbrief van de gemeente, waarin burgemeester en wethouders (B&W) het voorstel doen om in 2020 de toeristenbelasting met 1 euro te verhogen naar 2,30 euro. Dat moet 400.000 euro extra opleveren voor de gemeentekas. B&W kunnen die inkomsten goed gebruiken vanwege miljoenentekorten.Zingstra laat niet meteen het achterste van haar tong zien, "want het is nog niet zover, het is een voorstel en ik wil niet mijn eigen glazen ingooien. Ze willen nog met betrokkenen praten, dat wacht ik dan eerst maar even af. Maar het zou echt absurd zijn als dit doorgaat."Een snelle rekensom leert dat een gemiddeld gezin met twee volwassenen en twee jonge kinderen voor twee weken kamperen in Assen straks zo'n honderd euro duurder uit is dan in Noordenveld. In die gemeente is de toeristenbelasting volgend jaar 1,10 euro en zijn kinderen tot twaalf jaar gratis. Voor twee weken kamperen betaalt een gezin met twee jonge kinderen in Noordenveld straks bijna 31 euro aan toeristenbelasting.In Assen ligt die prijs per overnachting nu al veel hoger met 1,30 euro en kinderen niet gratis. Zo'n gezin betaalt dit jaar nog zo'n 73 euro aan toeristenbelasting voor twee weekjes camping. Als daar volgend jaar 1 euro bovenop komt, is dat zelfs 129 euro."Je plaatst Assen hiermee in een vervelende concurrentiepositie ten opzichte van andere Drentse gemeenten. Je wilt toerisme toch stimuleren, want die mensen doen bestedingen in je stad. Maar hiermee jaag je ze juist weg naar andere gemeenten", zegt Christa de Ruiter van De Bonte Wever verontwaardigd.In Assen leeft al langer onvrede over de toeristenbelasting. Die is ten opzichte van andere Drentse gemeenten al het hoogst, maar de ondernemers merken er vervolgens niets van dat dit toeristengeld ook weer ten goede komt aan toeristische investeringen. "We vinden het al een melkkoe en nu wordt het nog erger", zegt De Ruiter.Ze gaan samen proberen een gesprek te regelen met de gemeente. "Als overnachtingsbedrijven in Assen hebben we net allemaal fors geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding, of zijn we er nog druk mee bezig. Zoals wij nu in de Bonte Wever, want ons zwembad is de hele week al dicht, want we vernieuwen het voor 3 ton. Dat doen we om in trek te blijven voor de gasten. Dan moet de gemeente diezelfde gasten niet de stad uit jagen", zegt De Ruiter.Ook regiomanager Petra Ellens van de RECRON, de belangenorganisatie van recreatieondernemers, noemt het voorstel van Assen 'onbegrijpelijk'. "Maar eerst maandag maar eens overleg met de ondernemers voordat we stappen gaan zetten."Directeur Dick Dijkstra van Recreatieschap Drenthe, het recreatieadviesorgaan van de Drentse gemeenten, reageert terughoudend. "We adviseren de gemeentes de toeristenbelasting jaarlijks met zo'n 5 cent te verhogen, of in elk geval binnen de marge van 20 procent te blijven. Wat Assen nu wil is fors, maar wij zijn slechts adviserend. Wat gemeenten ermee doen, moeten zij zelf weten", besluit hij.