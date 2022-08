Progressief Westerveld: ' Wanneer verdwijnen de vlaggen?'

Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen stelt dat het volgens de regels van de gemeente niet is toegestaan om de vlaggen aan bijvoorbeeld lantaarnpalen te hangen. De partij ziet het als een politieke boodschap van de boeren, want het is een teken van protest tegen het stikstofbeleid.

"Een deel van de inwoners van de gemeente Westerveld voelt zich uiterst ongemakkelijk bij het op deze wijze gebruiken van de Nederlandse vlag, die zou moeten gelden als symbool voor de eenheid van ons land. Sommigen voelen zich ronduit gekwetst. Dat geldt te meer in een gemeente met een kazerne binnen haar grenzen", schrijft Van de Kasteelen. Volgens hem is de omgekeerde vlag inmiddels een 'veel breder symbool geworden tegen 'de overheid' en tegen de 'geldende democratische rechtsorde', en wordt hij bijvoorbeeld ook gebruikt in racistische demonstraties'.

Als de gemeente niets doet en de vlaggen laat hangen kan een deel van de regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) overboord, concludeert Progressief Westerveld. De partij vraagt zich af of de wet, en in dit geval de APV, nog wel voor iedereen hetzelfde geldt. Of dat anders de conclusie is dat iedereen vlaggen, spandoeken of borden kan ophangen in de openbare ruimte.