Barger-Compascuum Aan Zet: plannen smeden voor leefbaarheid dorp

Niet vanaf het pluche, maar in het veld: leden van de Provinciale Staten waren gisteravond aanwezig in Barger-Compascuum. Inzet was om te ondersteunen bij het realiseren van al lang gekoesterde dorpsplannen, zoals meer woningen en een multifunctioneel dorpshuis.

Het is de bedoeling dat dit experiment ook navolging krijgt op meer plekken in Drenthe, zoals Hollandscheveld en Assen-Oost.

"Wie heeft er nog vertrouwen in de politiek", vraagt Statenlid Roy Pruisscher (ChristenUnie) aan de pakweg dertig aanwezige dorpsbewoners in buurthuis De Collink. Geen enkele hand gaat omhoog. Pruisscher noemt het een serieus probleem voor de overheid: de afstand die is ontstaan tussen burger en overheid.

De samenleving opzoeken

Een oplossing lijkt niet een-twee-drie voorhanden. Maar de samenleving opzoeken, zoals vanavond, lijkt in de ogen van de aanwezige statenleden een belangrijke stap. Naast Pruisscher waren onder anderen ook Fenneke Mensen-Maat van de PvdA en Hendrikus Velzing van Forum voor Democratie aanwezig.

Het project Barger-Compascuum Aan Zet is daaruit voortgevloeid, legt Pruisscher uit. Met een dorp aan tafel, de belangrijkste wensen in kaart brengen en daar concrete plannen voor maken. Inwoners moeten zich verenigen in werkgroepen om druk op de ketel te houden.

Zelf de leiding

"Het is dus niet de bedoeling dat ze het werk allemaal zelf uitvoeren", aldus Pruisscher. "Maar ze hebben wel de leiding, terwijl wij helpen." Naast Barger-Compascuum worden ook soortgelijke projecten in Hollandscheveld en Assen-Oost opgestart.

Maar in het Zuidoost-Drentse dorp is het project het verst op stoom. Meerdere bijeenkomsten zijn al geweest en een enorme waslijst aan wensen is teruggebracht tot vier kernpunten. Meer woningen, de komst van een multifunctioneel dorpshuis, opknappen van het pad rondom de visvijver en het onderhoud van de Veenvaart.

Voorzieningen

Dorpsbewoner Louis Veldhuis vindt meer woningen noodzakelijk om Barger-Compascuum als dorp op peil te houden. Ouderen en jongeren moeten de kans krijgen om in hun eigen dorp te blijven. "Bovendien borg je het behoud van voorzieningen en de lokale middenstand in het dorp", betoogt Veldhuis.

Die lokale voorzieningen, zoals de huisartsenpost, buurtzorg en de voetbalkantine bevinden zich verspreid over het dorp. Ze centraal onderbrengen op een plek, helpt daarin ook, denkt Veldhuis.

Verzameling huizen