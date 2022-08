Man die zoontje wilde doden bij Boomkroonpad: 'Het spijt mij zo'

De 47-jarige man uit Gasselte die zijn anderhalf jaar oude zoontje wilde doden met een mes bij het Boomkroonpad in Drouwen, blijft de komende drie maanden in zijn cel in Zwolle. Dat zei de rechter tijdens de tweede inleidende zitting in Assen. De inhoudelijke behandeling van de zaak is opgeschoven van medio oktober naar begin november.

De man verscheen vandaag voor het eerst fysiek in de rechtbank in Assen. Tijdens de vorige korte zitting in juni was de man aanwezig via beeldverbinding. De man was destijds zwaar geëmotioneerd. Deze keer hoorde hij in alle rust aan hoe het staat met zijn zaak.

Met kracht

Achter hem zaten de moeder van het slachtoffertje en zijn familieleden op de publieke tribune. De man zit sinds 27 februari vast, nadat hij bij het Boomkroonpad bij Drouwen werd overmeesterd door agenten. Hij had voor de ogen van deze agenten met kracht een mes in de borst van het jongetje geduwd.

Poging tot moord

Door het ingrijpen van de twee agenten en een verpleegkundige, die toevallig in het bos was, overleefde het kind de aanval van zijn vader. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat uit van poging tot moord, omdat er aanwijzingen zijn dat de vader van plan was zijn kind te doden.

In een doek

De man liet thuis in Gasselte een briefje achter voordat hij met zijn zoontje vertrok naar het bos. Ook nam hij een mes mee, dat hij in een theedoek wikkelde. Nadat de moeder de politie alarmeerde, werd de man snel gevonden, maar agenten konden niet voorkomen dat de vader zijn kind stak.

In gesprek

"Ik heb maar één keer gestoken, niet meerdere malen", zei de man tegen de rechter, terwijl de emoties zichtbaar bij hem naar boven kwamen. Hij gaf aan dat hij graag met de moeder van het kind in gesprek wil. "Dat is een traject dat buiten de rechtbank om gaat", zei de rechter.

'Het spijt mij zo'