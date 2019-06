VVD Drenthe dient motie in voor bestrijding eikenprocessierups

De rups is ook dit jaar weer een plaag in Drenthe. Vooral de brandhaartjes van het diertje zorgen voor veel irritatie bij mensen. Ze zorgen voor jeuk, roodheid en pijnlijke bultjes. De provincie heeft een taak om haar inwoners te beschermen, schrijft de VVD in de motie."De manier van bestrijden moet worden aangepakt. We verwachten ook volgende zomer weer veel rupsen", zegt Statenlid Willemien Meeuwissen (VVD). De middelen die nu gebruikt worden, bieden volgens de fractievoorzitter geen soelaas, onder andere omdat er heel veel rupsen zijn. De bestrijdingsmethode moet daarom worden verbeterd.Maar Meeuwissen laat in het midden hoe de rups dan wel moet worden bestreden. "Je moet natuurlijk wel afwegen wat je spuit", zegt ze over een mogelijke oplossing. "Misschien dat Universiteit Wageningen met iets komt."Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat er één landelijk punt komt waarbij gemeenten met al hun vragen over de eikenprocessierups terecht kunnen. Ze wil dat Universiteit Wageningen gaat kijken naar betere bestrijdingsmethoden.De rups is al jaren in veel gebieden in Drenthe een last. Is ze niet te laat met deze motie? "De omvang en gevolgen heeft het provinciebestuur denk ik verrast", aldus Meeuwissen. De VVD hoopt dat er op dit moment nog iets kan worden gedaan.Het CDA in Assen zal vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over de bestrijding van de eikenprocessierups. De partij laat weten dat ze zich zorgen maakt over de steeds groter wordende populatie, het gebrek aan specialisten om het diertje te verwijderen en de gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt.