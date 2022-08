Van landbouwgrond naar natuurbegraafplaats: 'Bewoners vragen of ze nu al een plekje kunnen reserveren'

"Een natuurbegraafplaats is ten eerste in een natuurgebied, maar dat niet alleen", vertelt Roy van Boekel, directeur en initiatiefnemer van Natuurbegraven Nederland. "Het heeft geen grafmonumenten, er liggen geen bloemen en er is geen tuintje." Volgens de directeur hebben natuurgraven eeuwigdurende rust. "Na dertig tot veertig jaar zal de laatste natuurbegrafenis plaatsvinden en zal het gebied verdergaan als natuurgebied."

Van Boekel stelt dat de natuurbegraafplaats in het Mantingerveld gekenmerkt wordt door een afwisseling van het landschapstype, met veel open gebied en een stuk bos. "In het algemeen gaan natuurgraven echt op in de natuur en voor de nabestaanden is het mogelijk om een houten gedenkteken op het graf te plaatsen. Op deze houten boomschijf kan een tekst gegraveerd worden en in de loop der jaren gaat ook dat op in de natuur", aldus Van Boekel.