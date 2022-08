Tynaarlo wil noodwoningen op terrein Prins Bernardhoeve

De gemeente Tynaarlo haalt alles uit de kast om opvangplekken voor asielzoekers en woningen voor verschillende groepen te regelen op de korte en lange termijn.

Sinds zondag vangen de Bonifatiuskerk in Vries en de Laarkerk in Zuidlaren bijna vijftig asielzoekers op die afkomstig zijn uit de overvolle opvang in Ter Apel. Dat doen de kerken na een oproep van vluchtelingenorganisatie Inlia, afgelopen weekend. Het is in principe een zaak van de kerken; de gemeente heeft alleen een faciliterende taak. In Tynaarlo regelt de gemeente afvalcontainers en douches.

In de Laarkerk kunnen maximaal 35 asielzoekers verblijven; momenteel zijn het er 33. "De grootste groep is Syriërs, twee mensen komen uit Somalië, twee uit Iran en drie mensen komen uit Turkije. We waren blij dat Inlia met de oproep kwam. We hadden als bestuur al het mandaat gekregen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Dus het was geen probleem om hiervoor te gaan. Ik hoop dat de overheid nu met volle kracht de langdurige opvang gaat regelen en dat we dit probleem kunnen gaan afhandelen", zegt Karel van der Velden van het bestuur van de Laarkerk. De opvang in de kerken duurt in principe tot en met 9 september. De verwachting is dat de tijdelijke opvang in Zoutkamp dan klaar is.

Al meer dan 220 tijdelijke opvangplaatsen

Tynaarlo doet al veel op het gebied van tijdelijke voorzieningen. Zo is er de tussenvoorziening voor statushouders in Eelde met zeventig opvangplaatsen. Die begon in 2015 als experiment om te kijken of deze locatie kon helpen om asielzoekerscentra leger te maken. Op het hoogtepunt werden hier 86 mensen opgevangen. De tussenvoorziening blijft in ieder geval open tot eind dit jaar. "Die opvangplekken zijn nog steeds heel hard nodig. Na december proberen we elders in de gemeente weer plek te vinden voor deze mensen", zegt burgemeester Marcel Thijsen.

Ook is er een noodopvang met 153 plaatsen in de Bladergroenschool in Paterswolde. Die locatie blijft nog een jaar tot anderhalf jaar open. En daarna? Thijsen daarover: "We zorgen ervoor dat er na die tijd een permanente opvang is voor die asielzoekers in onze gemeente. We doen inderdaad al veel, maar het was nog steeds niet genoeg. Mensen moesten nog steeds buiten slapen in Ter Apel. Opvang door de kerken is dus nodig. Ik denk dat dit is hoe een kerk moet zijn: liefde. Ik ben ongelooflijk blij dat de kerken dit doen."

Tientallen noodwoningen

Het maakt Thijsen boos dat de opvang in Nederland zo slecht is geregeld. "We kunnen mensen in dit land niet buiten laten slapen zonder enige zorg. Ik ben heel verdrietig dat de wereldlijke overheid het zover heeft laten komen. Het raakt me ook heel diep. Het is het totale failliet van het beleid. De instroom is lager dan in 2015 en dan hebben we dit. Het is om je voor te schamen. Ik schaam mij ook."

Thijsen zegt dat de inzet van het college is om een steentje bij te dragen op de korte, middellange en lange termijn. Zo wil Tynaarlo per april 2023 op het terrein van de Prins Bernardhoeve noodwoningen realiseren voor tachtig tot honderd mensen voor vijf jaar. "Het gaat om woningen voor Oekraïners, voor mensen die van oorsprong uit Tynaarlo komen, maar ook voor statushouders en asielzoekers", aldus Thijsen.