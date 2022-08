Rembrandts meesterwerk De Vaandeldrager in Drents Museum trekt 24.000 bezoekers

De Vaandeldrager van schilder Rembrandt van Rijn was vandaag voor het laatst te zien in het Drents Museum.

"Er zijn echt heel veel bezoekers geweest", zegt conservator Annemiek Rens van het Drents Museum. "We komen uit op 24.000 bezoekers. Dat is wel een flink aantal."

De Vaandeldrager heeft een maand in het Drents Museum gehangen. Het hing eerder in het Fries Museum in Leeuwarden. Daar kwamen per week 1.500 bezoekers extra om naar het schilderij te kijken.

Nu naar Almere

"Bezoekers stonden er echt met hun neus bovenop", zegt Rens. "Vooral van de handtekening werden heel veel foto's gemaakt, dat was wel leuk om te zien."

Het schilderij gaat nu naar Almere. "Hij blijft achter glas in de vitrine zitten, die is speciaal gemaakt om te reizen. In die vitrine zit ook allerlei elektronica. Voor de beveiliging, maar ook om het klimaat te regelen."