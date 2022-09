Asielzoekers demonstreren bij Expo Assen voor beter leven en snellere procedure

Een groep van ongeveer honderd asielzoekers demonstreerde vanmiddag bij de Expo Assen tegen de leefomstandigheden in de noodopvang en de stroperige asielprocedure. Ze vinden dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) meer moet doen om hun situatie en toekomstperspectief te verbeteren.

Vieze toiletten, kapotte douches, slechte airconditioning, geen privacy op de slaapzaal. De lijst met klachten van de asielzoekers over de noodopvang in de Expo is lang. "De situatie verslechtert dag na dag. In het begin was het hier nog wel oké, maar met het toenemende aantal vluchtelingen wordt het steeds lastiger om hier te leven", vertelt Bashar Alkanawati.

Onprettige omstandigheden

Bashar is een van de vijfhonderd tijdelijke bewoners van de noodopvang vlakbij het TT Circuit. De opvang, onder meer bedoeld om Ter Apel te ontlasten, is ingericht op een kort verblijf.

De slaapzalen bestaande uit vier bedden worden van elkaar gescheiden door dunne wanden en hebben geen plafond. Het eten dat de asielzoekers meerdere keren per dag krijgen, moet worden opgewarmd in de magnetron.

Alleen wachten sommige van Bashars medebewoners al maanden in de Expo op een vervolg van hun asielprocedure. Daar is de noodopvang niet op berekend. "Het is binnen gewoon niet hygiënisch. Nadat ik iets aanraak, gebruik ik altijd handgel met alcohol. Toiletten en douches gaan steeds kapot. Door de dunnen muren is slapen vaak erg lastig."

'De glimlach verdwijnt'

Medewerkers van Vluchtelingenwerk, die in de Expo werken, bevestigen het beeld dat Bashar schetst. Ondanks dat de hulporganisatie zegt meerdere keren te hebben geklaagd bij het COA over de omstandigheden, is er volgens Vluchtelingenwerk weinig veranderd binnen de muren van de evenementenhal.