'Mede dankzij de strandtent de zaak meer op orde' bij zwemplas Gasselterveld

Zonovergoten zomer

De zomer van 2022 kent veel zonuren en dus betekent dat dat veel badgasten verkoeling zoeken bij de zwemplas in het Gasselterveld. Met de zeecontainer krijgt Kanninga veel reacties. "De een komt om de hoek en zegt 'oh wat verrassend zeg' en de ander zegt: 'oh, dit is fijn'. Weer een ander komt drie of vier keer in de week. Daar heb ik ontzettend van genoten."

Dat het nu schoner is in het gebied en georganiseerder, daar is Kanninga blij mee. Ze komt zelf uit Gasselte en kent het gebied maar al te goed. "In de jaren dat er corona was, was het behoorlijk drukt. Uiteraard nemen veel mensen spullen mee. Dat creëert ook afval. Helaas wordt er dan ook iets achtergelaten", herinnert ze zich. "Ik dacht dat kan niet. Ik dacht toen: hoe leuk zou het zijn als er iets komt van eten en drinken. En om daarnaast ook de boel hier schoon te houden. Dat zou ik als inwoner ook erg prettig vinden."