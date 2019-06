Politiebureaus Beilen en Meppel gaan verhuizen

Dat heeft enerzijds te maken met landelijke bezuinigingen op huisvesting en anderzijds met een digitale manier van werken. Met de verplaatsing van de bureaus wordt ongeveer 100.000 euro bezuinigd, meldt Sander Groenewoud; teamchef Zuidwest DrentheIn Meppel zullen zo’n 45 agenten werken en in Beilen 20. Groenewoud zegt dat naar verwachting volgend jaar de nieuwe locaties in gebruik worden genomen.Het nieuws dat het politiebureau in Beilen zou sluiten, sloeg in april 2018 in als een bom. "Doordat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden merken wij een verschuiving in de aanloop naar de politiebureaus", verduidelijkte politiewoordvoerder Anthony Hoogeveen afgelopen november Het politiebureau in Meppel zou niet sluiten, maar de huidige locatie aan de Eendrachtskade is te groot. Zo is de bovenverdieping van het gebouw grotendeels leeg. "We hebben de afgelopen periode constructief overleg gevoerd met de politie over het zoeken van een geschikte nieuwe locatie voor de post in Meppel. De komende tijd zullen we dit samen verder uitwerken", zegt burgemeester Korteland van de gemeente Meppel.De besluitvorming duurde lang. "We vonden het belangrijk om goede aansluiting te vinden bij de behoeften van onze inwoners. Dat was enerzijds een fysieke post waar politiemedewerkers in dienst komen en anderzijds een uitvalbasis om mobiel te kunnen werken", laat teamchef Groenewoud weten. "Wat dat betreft wordt het steeds belangrijker dat agenten ter plekke een aangifte opnemen, wijkspreekuur houden, diverse zaken afhandelen en adviesgesprekken voeren."De agenten krijgen apparatuur om het mobiel werken mogelijk te maken. Bewoners kunnen op beide bureaus aangiften en meldingen blijven doen.