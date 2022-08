Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt dood baby in Ter Apel

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet onderzoek naar de doodsoorzaak van de drie maanden oude baby die vorige week overleed in een sporthal in Ter Apel. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland na een bericht hierover van De Telegraaf.

Het NFI voorziet nationale en internationale organisaties van informatie uit sporenonderzoek. Het instituut lost zelf geen misdrijven op. Tijdens het onderzoek wordt er onder andere gekeken naar de leefomstandigheden in en rondom het aanmeldcentrum en de sporthal in Ter Apel. Ook wordt er gekeken of er eerder zorg is verleend.