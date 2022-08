Meer vluchtelingen in Drentse schoolbanken: 'Vraagt het uiterste van ons'

Er is een 'enorme toename' van minderjarige vluchtelingen die tijdens hun verblijf aankloppen bij Drentse middelbare scholen. Dat is een uitdaging, merken onderwijsbestuurders van scholen met zogeheten Internationale Schakelklassen (ISK's) waar de nieuwkomers les krijgen.

Bij het Dr. Nassau College in Assen verwachten ze bijna een verdrievoudiging van het aantal minderjarige, buitenlandse scholieren. Vorig jaar augustus kregen zo'n 110 leerlingen les, en dat stijgt door naar 270. "We wanhopen niet, maar een uitdaging is het wel", erkent ISK-directeur Karin Zwiers.

Naast de Oekraïense vluchtelingen die dit voorjaar vluchtten naar onze provincie, bestaat de instroom uit minderjarige asielzoekers die momenteel wonen in azc's. De verdeling in de klas is ongeveer fifty-fifty.

Probleem nog beheersbaar

In de Asser school huisvest al langer een ISK, waardoor ze niet snel in paniek schieten. "Soms komen minder leerlingen, nu zijn het er meer. Voor nieuwe scholen begrijp ik dat het een enorme uitdaging kan zijn. Medewerkers vinden is lastig, en dat proces trekt ook een wissel op het huidige personeelsbestand. Zo moet je nieuwe collega's inwerken, dat vraagt het uiterste van ons."

Een andere Drentse ISK-school heeft onderdak in RSG Wolfsbos in Hoogeveen. Het beeld is te vergelijken met dat van de Drentse provinciehoofdstad. "We zien gelukkig dat er genoeg personeel is, bezwijken doen we niet onder de druk. Voor iedereen is voldoende begeleiding, maar intussen zijn we van veertig naar honderd leerlingen gegaan. Dat is een verdubbeling", meldt directeur onderwijs Hans Warris.

Wereldbeeld terug te zien in de klas

De leerlingaantallen zijn net als dagkoersen, weten de schoolleiders. Meer onrust in de wereld brengt meer vluchtelingen op de been. Onder hen zitten minderjarigen die zomaar op de stoep kunnen staan voor een intakegesprek. Zwiers: "We lezen in de kranten hoeveel leerlingen we ongeveer kunnen verwachten."