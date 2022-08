FvD Hoogeveen stapt uit vertrouwenscommissie herbenoeming Loohuis

Forum voor Democratie (FvD) in Hoogeveen heeft zich teruggetrokken uit de vertrouwenscommissie die gaat over de herbenoeming van burgemeester Karel Loohuis. De partij heeft kritiek op de geheimhoudingsplicht die van de commissieleden gevraagd wordt.

"De geschetste geheimhoudingsplicht gaat fundamenteel in tegen onze kijk op transparantie en het recht op informatie van de burger", stelt de partij, die sinds de gemeenteraadsverkiezingen twee zetels in de Hoogeveense gemeenteraad heeft.

De raad nam unaniem de verordening aan waarin de werkwijze beschreven staat. "Naast de werkwijze zijn er regels met betrekking tot strikte geheimhouding in de verordening opgenomen", stond in het raadsvoorstel dat ook door FvD werd ingediend.

Met name het niet mogen uitdragen wat de partij gestemd heeft, stuit Vos tegen de borst. "Wij willen daarover transparant kunnen zijn naar onze achterban en andere inwoners. Met name in deze tijd waarin het vertrouwen in de politiek al laag is."