Onderzoeksraad: 'Informatie over fataal mortierongeluk Mali werd achtergehouden'

Het ministerie van Defensie, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Openbaar Ministerie wisten dat achterstallig onderhoud de oorzaak was van het fatale mortierongeluk in Mali in 2016, maar brachten dat niet naar buiten.

In plaats daarvan hielden de organisaties vast aan eigen onderzoeken, ook toen duidelijk werd dat die hoogstwaarschijnlijk niet konden kloppen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na aanvullend onderzoek. Bij het ongeluk kwamen de twee militairen Kevin Roggeveld en Henry Hoving om het leven. Zij waren destijds onderdeel van de 11 Luchtmobiele Brigade, gelegerd op de Johan Willem Frisokazerne in Assen.

Conclusies spreken elkaar tegen

De OVV publiceerde in 2017 een rapport waaruit bleek dat Defensie 'ernstig tekort was geschoten'. De OVV concludeerde dat het ontstekingsmechanisme van de mortiergranaat instabiel was. Door vocht en warmte werden deze schokgevoelig en explosief. Dat veroorzaakte de vroegtijdige ontploffing van de mortiergranaat.

Defensie en de KMar kwamen echter met eigen, andere onderzoeken en zetten vraagtekens bij de OVV-conclusies. Volgens Defensie was een fabricagefout de oorzaak van het ongeval. Door deze fout zou de granaat op scherp hebben gestaan.

Omdat de feitenonderzoeken van de KMar en OVV niet dezelfde conclusies hadden, besloot het Openbaar Ministerie begin vorig jaar geen medewerkers van Defensie strafrechtelijk te vervolgen. Echter, een Brits expertrapport dat in 2019 in opdracht van het OM was gemaakt, onderschreef de conclusies van de OVV, maar dat werd niet met Defensie gedeeld.

Onderzoek heropend

Het OVV besloot het onderzoek te heropenen, en stelt nu vast dat alleen maar meer bevestiging is gevonden voor hun eerdere conclusies. Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid: "Het is onze plicht naar de nabestaanden en de samenleving om bij twijfel opnieuw de feiten te onderzoeken. Voor de Raad is het van belang dat onze rapporten boven iedere twijfel verheven zijn."

Nabestaanden pleiten voor strafrechtelijk onderzoek

De nabestaanden van de twee militairen hebben na de conclusies van het OVV aangegeven een strafrechtelijk onderzoek naar de gebeurtenis te willen. Het nieuwe onderzoek van de OVV is daar aanleiding voor. Volgens hun advocaat Michael Ruperti hebben de Koninklijke Marechaussee en het OM "gebrekkig onderzoek" gedaan en de verkeerde conclusies getrokken.

De nabestaanden hopen dat het OM alsnog de verantwoordelijke medewerkers bij Defensie gaat vervolgen. Gebeurt dat niet dan willen ze de Tweede Kamer vragen onderzoek te doen. "Wat ons betreft is er sprake van een doofpot tot op het hoogste niveau bij Defensie", aldus de raadsman. Volgens hem heeft de leider van het onderzoek naar het ongeval bij Defensie ook gezegd dat hoge militairen niet de waarheid hebben verteld. "Er zijn feiten achtergehouden."