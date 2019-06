Aanwonende windmolenroute geïrriteerd over 'gebrekkige communicatie'

Moes woont al meer dan 20 jaar pal aan de rotonde die de kruising betekent tussen de Drentse Mondenweg en het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen. Hij is niet geïnformeerd over de aanpassingen van de rotonde en dat zorgt voor irritatie."Dit is onaangekondigd", zegt hij. "En dit kan dus zomaar gebeuren. Als wij als omwonenden de rotonde een beetje versieren tijdens een groot voetbalevenement wordt de volgende dag alles weer weggehaald, en dit kan zomaar. Een beetje jammer dat alles zo moet gaan."Moes zegt dat hij en andere omwonenden graag geïnformeerd hadden willen worden. "De informatie naar ons toe is minimaal geweest. Het stoort ons vooral dat we niet weten waar we aan toe zijn. Het gebeurt allemaal een beetje stiekem. De mensen rondom de windmolens zijn bang voor acties, maar ze hadden ons als direct omwonenden zeker kunnen informeren.”Woordvoerder Elzo Springer van windpark Drentse Monden Oostermoer zegt niet gelukkig te zijn met de situatie. "Het transport ligt eigenlijk op het bordje van Nordex en de provincie", geeft hij aan. "We evalueren de communicatie, want die moet nog beter gestroomlijnd worden."Springer erkent dat het beter is als omwonenden een persoonlijke brief krijgen, maar geeft ook aan dat het moeilijk is de grens te bepalen wie er wel of niet benaderd moeten worden.Langs de N34 bij Gieten en Gasselte zijn medewerkers momenteel hard aan het werk om de route van het windmolentransport te plaveien. Bij de rotonde in Gieten worden rijplaten aangelegd. Dat gebeurt overigens bij de kruising tussen de N33 en N34 waar het verkeer vanaf Assen komt.Ook bij de afslag Gasselte wordt inmiddels gewerkt. De wegenbouwers hebben de opdracht gekregen om de aanpassingen aan de wegen zaterdag klaar te hebben. Wanneer de vrachtwagens met onderdelen van de windmolen gaan rijden is nog onduidelijk.