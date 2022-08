Petitie tegen schrappen van Emmer buslijnen

De Emmer fracties van GroenLinks, D66 en de SP zijn een petitie begonnen om het schrappen van stadslijnen 1 en 2 (Emmerhout/Angelslo) tegen te houden. "Het opheffen van beide lijnen gaat een grote impact hebben op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van beide wijken", aldus Frank Arling (GroenLinks).

Eerder dit jaar maakte OV-bureau Groningen Drenthe bekend de twee stadslijnen niet meer op te nemen in de dienstregeling van aankomend jaar. De organisatie moet bezuinigen omdat ze vorig jaar een verlies leden van ruim vier miljoen euro.

Elke werkdag stappen er ongeveer 200 mensen op de twee lijnen. Deze groep zou ook uit de voeten kunnen met streekbussen en taxi's, aldus het vervoersbedrijf.

Tegen het opheffen zijn een klein aantal bezwaren binnengekomen. "Op een hand te tellen", aldus een woordvoerder vorige week. Op 9 september volgt het finale oordeel over de twee buslijnen.

Duidelijk signaal

De drie politieke partijen zien dat voornemen absoluut niet zitten. Inmiddels zijn ze een digitale petitie begonnen. Komend weekend kloppen de drie fracties op de deuren van wijkbewoners. "We willen een duidelijk signaal afgeven richting het OV-bureau", aldus Arling.

Volgens hem worden zowel ouderen als jongeren benadeeld als het plan gewoon doorgaat. "We willen bewoners nog een keer de kans geven om zich uit te spreken. We hebben het idee dat dit veel te weinig is gebeurd."

Beetje te laat?

Het feit dat er streekbussen rijden, biedt volgens Arling te weinig soelaas. "Die stoppen op minder plekken en rijden onregelmatig."

Komt de actie niet een beetje laat, net na het bezwaartermijn? Arling vindt van niet. "Wij geloven niet in de conclusie dat weinig klachten gelijkstaat aan weinig mensen die het iets kan schelen. Het aantal bezwaren kan in onze ogen niet representatief zijn. Niet iedereen was op de hoogte van de mogelijkheid om die stap te zetten. Anderen weten niet hoe dit systeem precies werkt."

Laagdrempeliger

Een petitie werkt in de ogen van de drie partijen laagdrempeliger. "Die laat straks een ander beeld zien, is onze verwachting. We krijgen zeker meer handtekeningen bij elkaar dan het huidige aantal klachten."