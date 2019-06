Ode aan de bakkenist: 'Het is veel meer dan alleen in een bakje zitten'

Ik heb een mooie tijd gehad. Harry Hofsteenge

Hofsteenge is in 1991 in het Nederlands kampioenschap een tijdje bakkenist van zijspancoureur Streuer, die toen al drie wereldtitels op z'n naam had staan. Later rijdt hij onder meer ook de TT in Assen, samen met Kevin Webster. "Ik had daarvoor altijd zoiets van: 'Je gaat toch niet in zo'n bakje zitten?' Ik ben er toevallig ingerold. Maar het bleek heel mooi werk te zijn."Niet alleen mooi werk, maar vooral ook heel zwaar werk. Je moet als bakkenist namelijk een goede conditie hebben. "Als we nieuwe helmen kregen, pakte ik eerst een boormachine. Ik boorde dan gaten in het vizier, want je bent gewoon keihard aan het sporten."Bovendien is het ook best een beetje spannend, zo dicht bij het asfalt. "Ik had een filosofie. Tijdens een grand prix ga je één keertje 'dood', daarna ben je erdoorheen. Het Donington-circuit heeft heel veel bochten, daar ging ik altijd twee keer 'dood'. Dan keek ik halverwege even omhoog. 'Hoeveel ronden nog? Nóg 24?'", lacht Hofsteenge (50).Waar Hofsteenge al jaren gestopt is met racen, doet Ilse de Haas (24) uit Grolloo dat nog wel. En ook vandaag de dag is het nog een zwaar vak. "Bochten naar rechts, want je hangt dan zwaar op je armen. De zijspancoureur trekt hard op, remt hard. Dat is allemaal wel pittig."De rol van een bakkenist wordt wel onderschat, denkt Hofsteenge. "Mensen hebben allemaal het idee dat je gewoon in het bakje stapt en dat het dan gewoon gebeurt", stelt hij. "Maar je bent keihard aan het werk." De Haas beaamt dat. "Ik hoor dat ook vaak: 'Je zit er toch gewoon naast, moet je dan wel wat doen?' Maar als mensen zien wat je echt doet, krijgen ze er wel respect voor."Hofsteenge begint te lachen. Een mooie herinnering over Steve Webster, Streuer's grootste rivaal, schiet hem te binnen. "Er was eens een journalist die altijd negatief schreef over een zijspan. Hij wilde weleens een keer een rondje mee. Toen dacht Steve: 'Ik ga eens een beetje gas geven'." Na twee rondjes was de journalist er wel klaar mee. "Die heeft daarna nooit weer iets negatiefs geschreven."In de loop der jaren is er wel wat veranderd aan het leven van een bakkenist. "Het chassis is nog altijd hetzelfde, maar tegenwoordig zijn het allemaal viertaktmotoren. Vroeger waren dat tweetaktmotoren", weet De Haas. "De basis is nog wel hetzelfde, welke kant je ophangt en wanneer."Volgens Hofsteenge had je vroeger twee soorten bakkenisten. "Eentje had in de basis altijd een been naar achteren hangen", vertelt hij. "Later werd dat meer met de benen erin." De Haas knikt: "Dat eerste zie je tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer."Het zien van het zijspan van De Haas brengt bij Hofsteenge weer een hoop herinneringen naar boven. "Ik denk dan weer aan de snelheid, maar vooral ook het poetswerk. Dat was echt het bakkenistenbaantje", lacht hij. "Ik moest na de race altijd poetsen, want van het motorische gedeelte had ik geen verstand. Daar mocht ik niet aankomen. Ik heb een mooie tijd gehad.""Ik vond eigenlijk alles wel mooi", vervolgt hij. "Het reizen, de trainingen, het sleutelen... Maar na een grand prix wilde je wel gewoon naar huis, dan was het gewoon klaar. De circuits liepen dan ook leeg, een saaie bende werd het."Dat het een tijdrovend vak is, weet De Haas ook. "Meestal vertrekken we op donderdag voor een wedstrijd en zijn dan zondagavond thuis", legt ze uit. "Maar dan komt de rest nog. Je moet sleutelen en veel sporten. Dus er blijft niet heel veel tijd over voor andere dingen." Toch is het voor De Haas allemaal de moeite waard. "Het is gewoon hartstikke gaaf als je met z'n tweeën zo snel mogelijk over het asfalt scheurt."