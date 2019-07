Appen op de fiets vanaf vandaag verboden én duur

De wet die vandaag ingaat verbiedt het in de hand houden van mobiele elektrische apparaten terwijl je een voertuig bestuurt. Dat betekent dus dat je naast je mobiele telefoon ook geen muziekspelers, navigatiesystemen of tablets in je hand mag houden als bestuurder.De nieuwe regels gelden dus niet alleen voor fietsers, maar ook voor automobilisten, scooterrijders, in een invalidevoertuig of zelfs als trambestuurder. Breek je als bestuurder van zo'n motorvoertuig de nieuwe regels, dan kost je dat 240 euro.Het aantal boetes voor telefoongebruik in het verkeer is in Drenthe vorig jaar het sterkst gestegen van alle provincies. Het aantal bekeuringen steeg met ongeveer 50 procent naar bijna 2.100.Vorig jaar kwamen 28 mensen in het Drentse verkeer om het leven. Onder hen waren acht fietsers. Welke rol de telefoon daarbij speelde is niet duidelijk.Het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer is letterlijk levensgevaarlijk. Er vallen jaarlijks tientallen doden en honderden gewonden doordat bestuurders worden afgeleid, onder meer door hun telefoon. Deskundigen hebben uitgerekend dat appen de kans op een ongeluk 25 keer zo groot maakt.Een bekend voorbeeld van hoe het gruwelijk mis kan gaan, was de 13-jarige Tommy-Boy. In 2015 fietste hij bij Hilversum vanuit het bos de weg op, terwijl hij op zijn telefoon keek. Hij heeft de auto die hem aanreed nooit gezien en kwam om het leven.De vader van Tommy-Boy waarschuwt sindsdien waar hij kan voor de gevaren van appen op de fiets. Hij geeft voorlichtingslessen op school en kiest daar voor een heftige confrontatie. Dat doet hij omdat de boodschap niet helder genoeg kan zijn, redeneert vader Michael Kulkens.De politie gaat vanaf vandaag direct handhaven. Eerst een tijdje waarschuwen is er dus niet bij. Word je betrapt, dan zet de politie je in principe aan de kant en krijg je een bon.Niet aangehouden worden betekent overigens niet meer dat je geen bekeuring kunt krijgen. Voortaan kunnen bekeuringen voor telefoongebruik in de auto ook op kenteken uitgedeeld worden.