Giraffenbaby Nadira geboren in Wildlands

De geboortegolf in Wildlands van dit voorjaar krijgt nog een nazomers staartje, met de geboorte van een giraffenbaby. Gistermiddag rond 15.00 uur kwam Nadira in de Emmense dierentuin ter wereld.

De bevalling kwam al op gang toen de kudde nog op de savanne liep. Voor de veiligheid is de groep op stal gezet met de aanstaande moeder apart, om zo in alle rust te kunnen bevallen. Een uur na de geboorte stond de 'kleine' giraf, nog wel wat wankel, op de poten.

De naam Nadira komt uit het Swahili, en betekent 'bijzonder'. Het gaat goed met haar: het is een gezonde merrie, zag de dierenarts na controle. Moeder Ayana heeft zich als een echte moeder over haar kroost ontfermd, volgens Wildlands. Zij likte de pasgeboren Nadira schoon en vrij snel nadat het jong in de benen was gekomen, stond zij het toe te drinken. Ook de eerste nacht zijn ze goed doorgekomen.