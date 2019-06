Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Maar als je daar niks mee hebt en het wilt ontlopen, dan kan dat ook. Bijvoorbeeld met deze evenementen en activiteiten.Voor de grotere modeltreinen kun je dit weekend terecht bij de Modelspoorgroep Zuid-Oost Drenthe. Ze rijden in het clubgebouw met modeltreinen die groter zijn dan de meest gangbare afmeting (H0 en N). Verder wordt er modelspoormaterieel verkocht - maar zonder commerciële standhouders. Het is zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur aan de Compagniestraat in Emmen.Muziek is zaterdag te horen bij Rumah Live in Nieuw-Schoonebeek. Het lokale festival bestaat al tientallen jaren en wordt door vrijwilligers georganiseerd. Wulf is dit jaar de topact op Rumah Live. Het festival is op Sportpark De Gruinte vanaf 20.30 uur.Het Eexterveld was bijna tweehonderd jaar geleden nog een nat heideveld. Sindsdien is het gebied ontgonnen en wisselen natuur en landbouwgrond elkaar af. Hierdoor is het gebied zeer geschikt voor akkervogels. Wandel zaterdagochtend met een gids van Nationaal Park Drentsche Aa over de oude paden van het Eexterveld en leer meer over agrarische natuur en akkervogels. De gids staat om 10 uur klaar bij NH Parkeerplaats Hagenbrink bij Anderen.Het seizoen loopt op zijn eind, maar er is nog één kans om zelf asperges te steken. Bij aspergeboerderij Sandur in Nieuw-Amsterdam kunt u het zaterdag voor het laatst dit jaar doen. Er is uitleg over de teelt van asperges. U kunt tussen half vier en half vijf ook zelf het veld in aan de Vaart N.Z. 186, Nieuw-Amsterdam.Het centrum van Emmen verandert in een eetfeest met een verzameling foodtrucks. En zoals dat hoort bij hippe foodtrucks: ze serveren streetfood. Burgers, pizza's, healthy snacks, churros, ijs en nog veel meer. En omdat het zo warm wordt zijn er niet alleen extra grote parasols, er zijn ook enorme ijsblokken om de handen aan te koelen. Zaterdag van 12 uur tot middernacht, zondag van 12 tot 21 uur.Gewoon rustig aan op twee wielen kan in Noordenveld. Er is een fietstocht die begint en eindigt in Roden, en onderweg zijn er verschillende kerken te bezoeken. Voor kinderen (of voor het hele gezin) is er een fietspuzzeltocht van ongeveer tien kilometer. Inschrijven kan vanaf 12 uur bij de Catharinakerk, Brink 8 in Roden. Voor de puzzeltocht is de inschrijving vanaf 13.45 uur.