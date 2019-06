Armeense familie Davayan mag in Nederland blijven

"Ik kan het niet geloven, dit is echt fantastisch nieuws. Vooral voor de kinderen", zegt Suzi Davayan, de moeder van het gezin.Er was maanden onduidelijkheid over de status van de familie. 700 uitgeprocedeerde asielkinderen zouden met hun ouders toch in Nederland mogen blijven, maar daar was lange tijd onzekerheid over. Tot vandaag dus. Vader, moeder en de drie kinderen hebben negen jaar gewacht op een verblijfsvergunning."De onzekerheid was heel moeilijk. Onze zoon heeft PTSS, een post traumatische stressstoornis. Hij kon niet geholpen worden en dat kan nu wel. We willen eerst stabiliteit voor hem, hij kan zich nu ook veilig voelen", zegt Suzi Davayan.De familie zit nu nog in het azc in Emmen. "Er moet veel geregeld worden, we kunnen ons nu eindelijk normale mensen gaan voelen. Ik wil me graag nuttig maken in Nederland en gaan werken, en mijn man wil graag zijn rijbewijs halen."