Brug vervangen: weg in Meppel vier maanden dicht

De komende maanden is de toegang tot Meppel via de Commissaris de Vos van Steenwijklaan dicht. De weg langs de spoorlijn wordt afgesloten om de brug over de Wold Aa te vervangen. Maandag wordt de weg voor vier maanden afgesloten. Ook het deel van de Ruinerwoldseweg langs het spoor gaat dicht.

De aannemer begint met het opbreken van de rijbaan en trottoirs. Daarna gaat de brug eruit. Nadat er oeverbescherming in de Wold Aa is aangebracht wordt de nieuwe brug gebouwd.

Via omleidingsroutes is bestemmingsverkeer mogelijk en blijven aanwonenden van de straat bereikbaar. De bus rijdt niet door de wijk Haveltermade, zolang er aan de brug gewerkt wordt. Er komt een verwijzing naar bushaltes in de buurt die wel in gebruik blijven. Voetgangers en fietsers hebben geen last van de werkzaamheden.